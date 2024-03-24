أمطار ورياح وشبورة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

"الأرصاد" تكشف عن موجة حارة على أغلب أنحاء البلاد في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، وفق بيانها، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المُختلفة، منها أمطار متفاوتة الشدة ورياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الأحد 24 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس الأحد القادم، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 لـ40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وسيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية غدًا الأحد، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 25 مارس 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الإثنين القادم، تشهد، شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الإثنين القادم، يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء 26 مارس وحتى الخميس 28 مارس 2024

وأوضحت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس من الثلاثاء 26 مارس وحتى الخميس 28 مارس 2024، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 29 مارس 2024

أشارت "الهيئة"، إلى أن الأحوال الجوية الجمعة القادمة، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.