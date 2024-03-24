أحمد موسى: تعويض المتضررين من مشروع القطار الكهربائي في حلوان بـ 109 وحدات سكنية

كتب- حسن مرسي:

شدد الإعلامي أحمد موسى على التزام الدولة بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية المستهدفة لتحقيق النفع العام للمواطنين، مشيرًا إلى أن من بين هذه المشروعات إنشاء القطار الكهربائي السريع، الذي يشمل ثلاث شبكات رئيسية تغطي ثلاث مناطق متنوعة.

في حلقة من برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أكد موسى أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تعويض المتأثرين من أعمال التطوير، موضحًا: "الدولة لا تتخلى عن أبنائها، وتقدم التعويضات إما نقدًا أو عينًا، وذلك رغم أن كافة المواطنين يستفيدون من هذه المشروعات".

كما ذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد قام بتوزيع عقود 109 وحدات سكنية للمتضررين من مشروع القطار الكهربائي السريع في حلوان.

وفي نفس الإطار، عبّر المواطنون المتضررين من المشروع عن بالغ سعادتهم بعد استلامهم الوحدات السكنية المجهزة بالكامل والتي تتضمن جميع الخدمات الأساسية.

وأفاد المواطنون لطاقم برنامج "على مسئوليتي" بأن الفريق كامل الوزير كان يُجري متابعات دورية معهم للتأكد من راحتهم، وأن حضوره لتسليم الوحدات السكنية يُعد رسالة قاطعة بأن الدولة تقف دومًا إلى جانب أبنائها.