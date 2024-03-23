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أمطار بهذه المناطق ورياح مثيرة للرمال.. تعرف على حالة الطقس غدًا

04:45 م السبت 23 مارس 2024
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    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للأتربة
  • عرض 7 صورة
    رياح مثيرة للرمال
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 24 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم السبت: يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة، يشهد غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 لـ40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وسيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تأثر الأحوال الجوية غدًا، بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

الطقس الأرصاد الرياح

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أمطار بهذه المناطق ورياح مثيرة للرمال.. تعرف على حالة الطقس غدًا