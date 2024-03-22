ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ الشحات السيد العزازي، حول الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، ويتلو القرآن الشيخ أحمد تميم المراغي.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، عبر الرابط التالي:

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات"، في الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.