أجرة المواصلات بعد زيادة البنزين والسولار.. مصدر يكشف الموقف بجميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

تستعد المحافظات لحسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية.

وقال مصدر، إنه سيتم حسم هذا الأمر من جانب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظرا لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن تعريفة ركوب المواصلات يتم إصدارها من جانب المحافظين بعد تحديد نسبة الزيادة من جانب الحكومة.

وأوضح المصدر، أن تحريك أسعار السولار تعني ارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، حيث أن أغلب سيارات السرفيس تعمل بالسولار.

أسعار البنزين الجديدة

تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وتقرر أيضًا زيادة أسعار السولار بمبلغ جنيه و75 قرشًا لكل لتر، حيث يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام إلى 100 جنيه.