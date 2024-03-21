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BBC

تقلبات الربيع بدأت.. تغير جديد في الطقس في هذا التوقيت

08:15 م الخميس 21 مارس 2024
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كتب- محمد سامي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع بدأ أمس وشهدت جميع الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أنه اعتبارًا من الجمعة 22 مارس وحتى الاثنين 25 مارس 2024، يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد: عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة، فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الربيع درجات الحرارة الأرصاد الطقس

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تقلبات الربيع بدأت.. تغير جديد في الطقس في هذا التوقيت
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