القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان المساعدات الإنسانية على قطاع غزة- صور

كتب- محمد سامي:

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة وذلك على مدار يومى ( 20 - 21 ) من شهر مارس الجارى .

حيث استمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( C-130 ) بالقيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة ، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح البرى لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يأتى ذلك إمتداداً للجهود والمساعى المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الراهنة.