حظر زراعة القطن الأمريكي في مصر.. تعرف على التفاصيل

كتب-عمرو صالح:

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 88 لسنة 2024 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2024.

تضمن القرار حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفى ۲۰۲٤، أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة.

وتنص المادة الثانية على أن يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة (٢١) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦6.

وتنص المادة الثالثة على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.

كما تنص المادة الرابعة على زراعة صنف إكسترا جيزة (۹۲) بمحافظة دمياط بأكملها ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة ٤٥، وإكسترا جيزة ٨٧، وإكسترا جيزة ۹۳، وإكسترا جيزة ٩٦وبعد تحقيق مسافات العزل المطلوبة.

وتنص المادة الخامسة على أن يزرع من أصناف التعاقد المذكورة بالمادة السابقة أي مساحات يتم التعاقد عليها كزراعات عضوية بعد موافقة معهد بحوث القطن وتحت إشرافه بأماكن أخرى بخلاف ما ذكر وبعد تحقيق مسافات العزل.

وتنص المادة السادسة على زراعة صنف إكسترا جيزة ٩٦ بمحافظة كفر الشيخ بمراكز (قوة- مطوبس- دسوق) والكردونات الخاصة بالصنف إكسترا جيزة ٩٦ بمركز سيدى سالم.

وتنص المادة السابعة على زراعة صنف سوبر جيزة ٨٦ بمحافظة البحيرة بأكملها ما عدا مركزى شبراخيت والرحمانية، ومحافظة الإسكندرية بأكملها، والنوبارية بأكملها.

وتنص المادة الثامنة على زراعة صنف سوبر جيزة ٩٤ بمحافظة كفر الشيخ بأكملها ما عدا مراكز (فوة- مطوبس- دسوق) والكردونات الخاصة بالصنف إكسترا جيزة ٩٦ بمركز سيدى سالم، مركز المحلة بمحافظة الغربية، ومحافظة الدقهلية بأكملها، ومحافظة الشرقية بأكملها ما عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة (۹۷)، ومحافظة بورسعيد بأكملها، ومحافظة الإسماعيلية بأكملها.

وتنص المادة التاسعة على زراعة صنف سوبر جيزة ٩٧ بمحافظة القليوبية بأكملها، ومحافظة المنوفية بأكملها، ومحافظة الغربية ما عدا مركز المحلة، والشرقية بمراكز ديرب نجم- الزقازيق- منيا القمح- بلبيس )، ومرکزی شبراخيت والرحمانية محافظة البحيرة.

وتنص المادة العاشرة على زراعة صنف جيزة ٩٥ بمحافظة الفيوم بأكملها، ومحافظة بني سويف بأكملها، ومحافظة المنيا بأكملها، ومحافظة أسيوط بأكملها فيما عدا أي كردونات للصنف جيزة ٩٨.

وتنص المادة الـ11 على زراعة صنف جيزة ٩٨، بحافظة سوهاج بأكملها، ومحافظة الوادى الجديد، ومحافظة أسيوط (الجمعيات المختارة ككردونات للصنف جيزة (۹۸)، ومحافظة قنا وحافظة الأقصر.

وتنص المادة الـ12 على ألا جوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلومتر واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغايرا أو كانت لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصن المنزرع بمزارع الوزارة لحماية مزارع الوزارة حتى ولو أدى ذلك لحظر كامل للزراعة في نطاق الكيلو متر.