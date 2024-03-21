السيسي يوجه رسالة للمصريين: "بنطفي الحرائق ومبدأناش بالعدوان أبدًا"

القاهرة - مصراوي:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طمأنة المصريين على الأوضاع الداخلية والخارجية، في خضم الكثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الرجال بالدولة.

وعلق الرئيس السيسي على تساؤل إحدى السيدات بشأن التعامل مع الموقف الخارجي، قائلًا: "اتسألت سؤال من سيدة وقالت خايفة من اللي بيحصل، قولتلها متخافيش من بره خالص، وبقولكم وبقول لكل مصري متخافوش خالص من بره واللي حوالين مننا؛ لأن ربنا موجود وبنراعي ربنا في التعامل مع هذه القضايا".

وأضاف: "اللي عينا عليه هو الداخل، إننا نخلي بالنا، وبتكلم معاكم كتير علشان أسجل الظروف والمواقف علشان محدش يقول مسمعتش أو مكنتش أعرف.. خلي بالكم من نفسكم وولادكم والصغيرين علشان مشافوش التجربة اللي مرينا بيها في 2011.. مفيش أمور تتعمل بالتمنى، ولكن بينا كلنا وببرامج الدولة والإعلام والمفكرين علشان نحافظ على بلدنا.. منقلقش من الخارج لأننا بنعمل خير".

وتابع: "الأزمات اللي بره دايما بنطفي الحرائق ولا نشعلها لأننا هنقابل ربنا بكده.. والناس مش واخدة بالها.. فاكرة الحكاية كدا.. لأ دا حساب مظبوط .. كل نقطة دم أنا سببها هتحاسب عليها، وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه.. الحمد لله رب العالمين من ساعة ما ربنا أراد أكون موجود حرصت إيدي تبقى (نضيفة)".

واستكمل الرئيس السيسي: "اللي هاجمني في 2013 و2014 ولغاية سنتين فاتوا، أنا مكنتش بادئ بالعدوان أبدا، وفي سيناء مبدأناش بالعدوان أبدا كانوا هما اللي بيهاجموا.. هقوله يارب كنت هعمل إيه؟. هيخربوا الدنيا ويموتوا الناس ويدمروا المساجد والكنائس ومستقبل دولة وربنا حكيم وعليم".

وأكد الرئيس السيسي تحرك الدولة المصرية لوقف الحرب في غزة، مضيفًا: "اطمنوا علينا، وإحنا بنتحرك بكل جهد لحل المسألة (في غزة) ويكون هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق الرهائن وإعمار لغزة وحل دائم للموضوع وربنا يعينا على ذلك".