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مايا مرسي: 244% معدل نمو الشمول المالي للمرأة المصرية

12:58 م الخميس 21 مارس 2024

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه بالرغم من التحديات الاقتصادية وصلت مصر إلى 244% في معدل نمو الشمول المالي للمرأة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية، إلى "استفادت أكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وأضافت: "تم طرق 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر".

وتابعت "وصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات وصل إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد، كما وصل إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات لأكثر من نصف مليون منتج، وأكثر من 40 ألف فرصة تدريب إنتاجية، وقدم المطبخ المصري نصف مليون وجبة إطعام في قرى حياة كريمة خلال شهر رمضان الكريم".

مايا مرسي الشمول المالي للمرأة المصرية المجلس القومي للمرأة

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رمضانك مصراوي

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