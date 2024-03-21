مايا مرسي: تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية

كتب- محمد فتحي وأ ش أ:

قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية.

وأعربت مايا في كلمتها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم الخميس التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته ،عن خالص شكرها للرئيس السيسي، قائلة: "إن الدنيا لن تغلبكم سيادة الرئيس أبدا ولديك قلب يعاهد الله، مصر محروسة برئيس اختار طريق الإنسانية وامتلك القلوب وإرادة سياسية وثقة في قدرة المرأة المصرية التي هي رمز للقوة والصبر والعزيمة وكلمات الرئيس السيسي ستبقى للتاريخ لا تسقط أمة حافظت سيادتها على صوت ضميرها الوطني"

وأضافت "أنه على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة التمكين، ليشهد هذا العقد على 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة و26 قانونا وتعديلا تشريعيا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج ، و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة" .

وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك مطالبات بالمساواة والتمكين ودستور عادل وتفعيل حق المرأة الدستوري، ووصولها إلى كافة المناصب دون تمييز وحصة في المجالس النيابية وتعزيز قدراتها القيادية.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه خلال هذا العقد تم وضع أسس قوية لكافة المطالبات حتى صار تمكين المرأة جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولا لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفة أن معدل الشمول المالي للمرأة وصل إلى 244% بحجم استفادة أكثر من مليوني سيدة من التدقيق المالي وريادة الأعمال و الادخار والإقراض الرقمي في المشروع الرقمي لتنمية الأسرة المصرية.