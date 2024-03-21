طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": ارتفاع الحرارة وأمطار تصل لرعدية بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إن طقس الساعات القادمة يشهد، ارتفاعا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى نشاط رياح على شمال البلاد.

وتوقعت "الهيئة"، تأثر الأحوال الجوية، اليوم، بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة مساءًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأوضحت، أن طقس الساعات القادمة، يشهد، نشاطًا للرياح على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه يسود خلال الساعات القادمة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فقد جاءت كالتالي:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 20 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 29 للعظمى و16 للصغرى.

- شمال الصعيد: 29 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 32 درجة للعظمى و15 للصغرى.