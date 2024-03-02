رئيس "زراعة النواب": توقيع برنامج عمل منظمة "الفاو" بمصر يحقق الأمن الغذائي



كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، اليوم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مشيرًا إلى أن برنامح منظمة الفاو يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويسرع من خطوات البلاد في تحقيق خطتها نحو الأمن الغذائى والتوسع الزراعي.

وأوضح "الحصري"، أن برنامج منظمة الفاو يتماشي مع الاستراتيجيات والمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج " نُوَفِّي"، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة "حياة كريمة".

وأشار إلي أن البرنامج الجديد لمنظمة الفاو بمصر، سوف يساعد في دعم عدد من الأنشطة المهمة مثل أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، و مكافحة بعض الآفات الزراعية.

وتابع أن البرنامح يستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو يضمن تطبيق المعايير الدولية في إنتاج الغذاء المصري، وبالتالي ضمان سلامته ومواكبته لكافة التشريعات والقواعد الدولية، بما يسهل ويشجع خطوات التبادل التجاري وزيادة حجم التصدير الزراعي.