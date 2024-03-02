وزير الزراعة: لا مجال للتشكيك في السلع الغذائية المعروضة بمنافذ الوزارة

صور.. مصر تنفذ إسقاطًا جويًا لأطنان من المواد الغذائية والإنسانية

"بحوث الصحراء": توزيع 25 ألف شتلة لوز مجانا في نطاق قرى الشيخ زويد

كتب- عمرو صالح:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جميع المنتجات الغذائية المطروحة بمنافذ الوزارة عالية الجودة وتخضع لمواصفات الغذاء العالمية.

وأضاف وزير الزراعة، لمصراوي خلال افتتاحه معرض بيع السلع الغذائية في محافظة الجيزة، أن منتجات المنافذ المطروحة آمنة تمامًا ولا مجال للتشكيك في جودتها.

وتابع: "حرصنا خلال الفترة الماضية على مضاعفة الكميات بمختلف المنافذ استعدادًا لشهر رمضان المبارك".