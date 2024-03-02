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BBC

وزير الزراعة: لا مجال للتشكيك في السلع الغذائية المعروضة بمنافذ الوزارة

05:23 م السبت 02 مارس 2024
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    الوزير خلال افتتاحه معرض بيع السلع الغذائية
  • عرض 2 صورة
    الوزير خلال افتتاحه معرض بيع السلع الغذائية
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كتب- عمرو صالح:
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جميع المنتجات الغذائية المطروحة بمنافذ الوزارة عالية الجودة وتخضع لمواصفات الغذاء العالمية.

وأضاف وزير الزراعة، لمصراوي خلال افتتاحه معرض بيع السلع الغذائية في محافظة الجيزة، أن منتجات المنافذ المطروحة آمنة تمامًا ولا مجال للتشكيك في جودتها.

وتابع: "حرصنا خلال الفترة الماضية على مضاعفة الكميات بمختلف المنافذ استعدادًا لشهر رمضان المبارك".

وزير الزراعة منافذ وزارة الزراعة السيد القصير معارض السلع

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