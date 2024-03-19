علي جمعة: وارد ربنا يلغى النار ويدخل كل الناس الجنة فى الآخرة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن طبيعة الخطاب الذي ندعو به الناس لا بد أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس إلى الكراهية، موضحا: "فيه خطاب خلى الدنيا والآخرة سودا، واحنا بنقول لهم أنتوا فاكرين الموت عدم لا.. الموت حياة، والحياة ليست في الدنيا فقط لا في حياة في الآخرة برضوا".

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الثلاثاء: "تلاقي اللي بيتكلم عن عذاب القبر والثعبان الأقرع، في كتب كثيرة بتقول في أهوال يوم القيامة، لكن محدش قال في شفاعة وفي ٧٠ ألف شفيع وكل واحد يشفع في ٧٠ ألف شفيع يعنى ٤ مليار وكل المسلمين ٢ مليار بس".

وتابع: "وارد إن ربنا يلغي النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، وفي علماء كتير، قالوا كده، وممكن النار دي تكون معمولة الناس تكون خايفة من عقاب ربنا فلا يؤذي أحدا.. لازم العلاقة بينى وبن ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.