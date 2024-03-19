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نقيب الأشراف مهنئًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان: ملحمة تاريخية لتحرير الأرض

12:04 م الثلاثاء 19 مارس 2024

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.


وأكد نقيب السادة الأشراف، أن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصريٍّ، تعد دليلًا على بسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، مشددا على أنَّ جيش مصر العظيم سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع، الذي يبذل الغالي والنفيس لحماية كل شبرٍ من أرض الوطن.

وأوضح نقيب السادة الأشراف، أنه يجب علينا أن نبذل كل غالٍ ونفيس، وأن نُعلي من قيمة الإيثار في أنفسنا حتى نحقق رفعة الوطن ورقيّه.

ودعا نقيب السادة الأشراف المولى عز وجل، أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

نقيب الأشراف السيد محمود الشريف ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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