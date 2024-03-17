المتحدة" تشكر عمرو الليثي على تفانيه في العمل واستكمال تصوير برنامجه رغم إصابته

(أ ش أ):

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على تفانيه في العمل وتحامله على نفسه، لتكمله تصوير برنامجه "واحد من الناس"، الذي يعرض في رمضان على قناة الحياة رغم إصابته.

وكان الإعلامي الدكتور عمرو الليثي قد ألمت به إصابة أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج في أول أيام شهر رمضان المبارك.

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