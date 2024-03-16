بعد تحسن الطقس.. موعد شم النسيم 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، حيث ينتهي فصل الشتاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس ليبدأ فصل الربيع، وذلك وفقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

ومع بداية فصل الربيع تبدأ حالة الطقس في التحسن بشكل كبير، والتي تستقر أكثر مع شم النسيم أو عيد الربيع.

ووفقا للحسابات الفلكية التي أعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد شم النسيم 2024 سيوافق هذا العام يوم 6 مايو المقبل، ومع شم النسيم تبدأ حالة الطقس في الاستقرار التام، حيث تعدل درجات الحرارة على أغلب المناطق وتقل فرص الأمطار والبرودة الشديدة بشكل كبير.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التغيرات الجوية التي ستحدث في الطقس بداية من اليوم السبت.

وقالت: بداية من اليوم يوجد عودة الأجواء الشتوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بجانب وجود غطاء سحابي في معظم أنحاء الجمهورية يعمل على حجب أشعة الشمس.

وأشارت منار غانم، إلى ظهور فرص الأمطار على عدد من مناطق من الجمهورية، تبدأ على المنطقة الغربية وتكون بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، كما ستمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وتابعت: درجات الحرارة تعود للانخفاض مرة آخرى حي تسجل على القاهرة 22 درجة، ويسود طقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومن مائل للحرارة لـ حار على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وتابعت: مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويسود طقس بارد على كل محافظات الجمهورية، ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية.