"عربية النواب" تثمن نجاح الحكومة في إعادة السيولة الدولارية بالبنوك

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي وذلك بعد القرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي، فضلا عن توحيد سعر الصرف.

وأكد "أباظة"، في بيان: أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفي القدير يحيى أبو الفتوح التي أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.

وأوضح "أباظة" أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف.