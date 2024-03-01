الخميس المقبل.. انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين

كتب- محمد شاكر:

أعلن اتحاد الناشرين المصريين تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الناشريين المصريين وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد لتكون يوم الخميس المقبل الموافق 7 مارس 2024، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وطبقا لما تنص عليه المادة رقم "16" من قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي بعد أسبوع ليكون الخميس 7 مارس، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر الاتحاد.

والجدير بالذكر أنه تقدم للترشح على عدد ستة مقاعد بمجلس إدارة الاتحاد كل من: أحمد سعيد عن المنعم سيد دار منشورات الربيع، أحمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد دار مؤسسة حورس الدولية، وأحمد محمد عصام أحمد بدير دار الشروق للنشر والتوزيع، أحمد محمد محمد رشاد أحمد مكتبة الدار العربية للكتاب، الجميلى أحمد شحاته حسن، دار وعد للنشر، حسام حامد السيد عبد المطلب دار المستقبل للنشر، رضا محمد عوض فودة دار رؤية للنشر والتوزيع، فتحي عبد المقصود حسن زين، دار همسه للنشر، محمد إبراهيم إبراهيم العبسي دار العلم والإيمان، محمد فريد سعد زهران مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، محمد نبيه عبد التواب بيومي دار إبهار للنشر والتوزيع، محمود خلف الله دردير زيدان مؤسسة تبارك للنشر، محمود عبد النبي محمود أحمد دفتر زين للنشر والتوزيع، ممدوح على أحمد محمد دار الحرم للنشر والتوزيع، وائل صلاح الدين علي الملا مصر العربية للنشر والتوزيع، وليد محمد أحمد مصفى دار وليد للطباعة والنشر.

وذلك بعد انسحاب كلا من: زياد إبراهيم عبد المجيد دار بيت الياسمين، ومحمد نجاح محمد دار الرسم بالكلمات.