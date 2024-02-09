طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء مائلة للدفء نهارا بهذه المناطق

كتب - محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس أجواء مائلة للدفء خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتكون دافئة على جنوب سيناء والبلاد، وتشتد البرودة ليلًا وأثناء الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأِشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة الصغرى، بالمدن الجديدة الواقعة في القاهرة الكبرى، تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.