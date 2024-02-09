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BBC

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء مائلة للدفء نهارا بهذه المناطق

10:59 ص الجمعة 09 فبراير 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
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كتب - محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس أجواء مائلة للدفء خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتكون دافئة على جنوب سيناء والبلاد، وتشتد البرودة ليلًا وأثناء الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأِشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة الصغرى، بالمدن الجديدة الواقعة في القاهرة الكبرى، تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة القاهرة السواحل الشمالية

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