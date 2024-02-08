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قرار حكومي جديد بشأن اتفاقيتي التزام بترولي ساريتين

04:21 م الخميس 08 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار.

ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ إلى ضخ استثمارات إضافية للقيام بعمليات تنمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، فيما يهدُف فيما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر؛ مد فترة عقود التنمية لـ 10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.

مجلس الوزراء الهيئة المصرية العامة للبترول البحث عن البترول منطقة غرب الدلتا البحرية

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