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BBC

أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس

04:00 ص الخميس 08 فبراير 2024
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    شبورة مائية
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    شبورة مائية
  • عرض 5 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 5 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 5 صورة
    شبورة مائية
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر المؤثرة على حالة الطقس اليوم الخميس 8 فبراير، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وبحسب بيان صحفي، إنه توجد شبورة مائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء، وتكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 10 لـ11 درجة مئوية.

وأشارت، إلى أنه يسود حالة الطقس غدًا، أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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شبورة مائية الطقس السواحل الشمالية القاهرة درجة الحرارة

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