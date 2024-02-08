"الأرصاد" تكشف توقعات طقس الـ6 أيام القادمة: أمطار ورياح وشبورة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان صحفي، إنه يسود حالة الطقس خلال الـ6 أيام عدد من الظواهر الجوية المُختلفة.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس من الخميس 8 فبراير وحتى السبت 11 فبراير، شبورة مائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء، وتكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 10 لـ11 درجة مئوية.

الإثنين 12 فبراير 2024

توقعت الأرصاد، أن يسود الإثنين 12 فبراير، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن حالة الطقس الإثنين القادم تشهد أمطارًا خفيفة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

الثلاثاء 13 فبراير 2024

أكملت الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس الثلاثاء القادم، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

واستطردت الهيئة، أن طقس الثلاثاء القادم يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 %، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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