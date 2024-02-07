"سفيرات المحبة والسلام" يزرن جناحي "القومي للمرأة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتبت - نور العمروسي:

اختتم المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء، مشاركته في فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتيى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث زارت مجموعة من سفيرات المحبة والسلام للواعظات والراهبات بالمجلس القومى للمرأة جناح المجلس فى منطقة B54 بصالة ٣.

وأكدت إيزيس حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، رغبة سفيرات المحبة فى زيارة جناح المجلس القومى للمرأة بهدف دعم المحتوى الثقافي والتعريفي فى المجتمع المصري كأحد المهام الأساسية التى تم إنشاؤها من أجله، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والتى ينبثق فى إطارها العديد من المشاركات الوطنية والاجتماعية والإنسانية.

وعبرت سفيرات المحبة والسلام عن سعادتهن بالإصدارات والمطبوعات المعروضة من كافة المجالات العلمية والقانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية.

وأشادت "سفيرات المحبة والسلام" أيضا بمنتجات "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" المتنوعة التى صنعت بأيدى سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس.

وأبدين إعجابهن بورش الحرف اليدوية التعليمية الى يقدمها الجناح لزائرات المعرض من الفتيات.

وفى ذات السياق زارت سفيرات المحبة والسلام، جناح حلايب وشلاتين وأبدين إعجابهن الشديد بمنتجاتهم المعروضة والتي تعبر عن التراث المصري والتعريف بالتراث المصري للأجيال القادمة بالإضافة إلى زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.



يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد أطلق مبادرة المحبة والسلام، التي تضم واعظات وراهبات وخادمات من وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث؛ لتنفيذ مجموعة من الأنشطة في القرى التي تشملها مبادرة (حياة كريمة)، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتنمية هذه القرى وتحسين جودة حياة مواطنيها، وتعد تلك المبادرة هي الأولى من نوعها، عام 2017 ، بدعم من وزارة الأوقاف ورؤساء الكنائس المصرية الثلاث بهدف العمل المشترك لنشر قيم المحبة والسلام في ربوع الوطن من خلال المشاركة في اللقاءات التثقيفية والفعاليات الميدانية وحملات طرق الأبواب التي ينظمها المجلس.