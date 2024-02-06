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BBC

بالصور.. الآلاف يتوافدون لإحياء الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

10:03 م الثلاثاء 06 فبراير 2024
  • عرض 7 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
  • عرض 7 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
  • عرض 7 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
  • عرض 7 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
  • عرض 7 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
  • عرض 7 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
  • عرض 7 صورة
    الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
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تصوير - نادر نبيل:

احتفل محبو آل البيت وأتباع الطرق الصوفية، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب الكبرى رضي الله عنها بنت الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشهد محيط المسجد توافد الآلاف من محبيها، الذين افترشوا الساحة المحيطة بالمسجد، لإقامة حلقات الذكر والمديح وقراءة التواشيح إلى جانب «بيت الخدمة الصوفية» لتقديم الأطعمة لضيافة الزوار.

بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء، برعاية وزارة الشباب والرياضة والمشيخة العامة للطرق الصوفية.

وفى وقت سابق قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

مولد السيدة زينب ال البيت الطرق الصوفية

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