معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4 ملايين زائر في 11 يومًا

كتب- محمد شاكر:

تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال55، خلال 11 يومًا من فتح أبوابه للجمهور، حاجز 4 ملايين زائر، حيث وصل عدد زائريه اليوم الأحد 4 فبراير 2024، نحو 288,785 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى 4,097,409 زائرًا، مُحققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشهد معرض القاهرة الدُولي للكتاب، غدًا، الإثنين، فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني" ، حيث تُنظم به وزارة الثقافة، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، منها ندوات "دور مصر في القضية الفلسطينية"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث فيها الدكتور صبحي عسيلة، والدكتور ضياء رشوان، واللواء محمد إبراهيم الدويري، وندوة "مستقبليات الوضع الفلسطيني الراهن"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، يتحدث فيها الدكتور رياض الخضري، والنائب طارق الخوري، والنائب طارق رضوان، والسفير محمد العرابي، وندوة "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى"، ويتحدث فيها النائب أحمد مقلد، والسفير بركات الفرا، اللواء محمد الغباري، والدكتور محمد فايز فرحات.

كما تشتمل فعاليات اليوم على إقامة ورشة للخط العربي بجناح صندوق التنمية الثقافية، و عرض لكورال أطفال فلسطين على مسرح بلازا ، وعدد من الفعاليات بجناح الطفل أهمها: افتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، ورش تلوين "المسجد الأقصى"، رسم على الوجوه "علم فلسطين"، ورشة للخط العربي "في حب فلسطين"، ورشة حكي "فلسطين العربي، لقاء حول كتاب "القدس" للدكتورة صفية إسماعيل، وغيرها.

يُذكر أن الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.