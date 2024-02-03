"العمل": 2246 وظيفة لذوي الهمم خلال 3 أشهر.. ومواصلة خطط الحصر والتدريب

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة العمل، بمتابعة مباشرة من حسن شحاتة، وزير العمل، ومديرياتها، بنجاح كبير تنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، والتي بدأت بدأت مطلع العام 2023 الماضي، تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة العمل، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وتمكنت العمل، وفق بيانها الجمعة، بالأرقام، من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص، خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة من 1 أكتوبر 2023 وحتى 31 يناير 2024.

وأضافت العمل، أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455.

وأوضحت الوزارة، أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل.

وأشارت، إلى أنه بشأن عمليات الحصر، فخلال العام الماضي، من الأول من يناير، وحتى أكتوبر 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفًا و 564 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.

وتابعت العمل، تبين أن عدد المطلوب تعيينه؛ لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفًا و 629 عاملًا، و المُعين منهم فقط 73 ألفًا و 594 عاملًا، و المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و59 عاملًا.

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