"التعليم" تُعلن نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب المرحلة الثانوية 2023-2024

كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة المسابقة القومية لأوائل الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

تأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة المركزية للتعليم العام.

وحضر فعاليات التصفيات النهائية وإعلان نتيجة المسابقة، الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوي.

وأعرب الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي عن سعادته واعتزازه بالطلاب الفائزين الذين أثبتوا أنفسهم أوائل الطلبة، ووجه الشكر لجميع المعلمين والمعلمات الذين كانوا مصدر إلهام للطلاب وساهموا في التوجيه والدعم لهم، مشيرًا إلى أن التفوق ليس مجرد الوصول للقمة بل هو رحلة مستمرة للنمو والتطور.

وجاءت كلمة الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تشجيعًا للفائزين على مواصلة العمل الجاد والاجتهاد في الدراسة، مؤكدة على أن تكون تلك المسابقة بداية لمسيرة تعليمية مشرقة، ووجهت التحية والشكر إلى كل أولياء أمور الطلاب، والمعلمين لدعم وتشجيع الطلاب حتى وصولهم إلى تلك المرحلة.

ومن جانبه، قدم خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التهنئة والتحية للجميع، مؤكدًا أنه لا يوجد خاسر في المسابقة، والجميع فاز على المستوى الإنساني بقيم وسلوك طيب في التعامل مع الآخرين، والذي يُعد من أهم أهداف المسابقة.

كما وجه أحمد موسى، الرائد العام لطلاب مدارس الجمهورية الشكر إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدعمه ورعايته المستمرة لهذه المسابقة والطلاب بصفة دائمة.

وتم إعلان نتيجة المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول فريق مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبالمركز الثاني فاز فريق مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وفاز بالمركز الثالث فريق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفاز بالمركز الرابع فريق مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وفاز بالمركز الخامس فريق مديرية التربية والتعليم بقنا .

والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس الإدارة، وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية، ثم تم تنفيذ المسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة للمديرية، وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى المديرية للتصفية على مستوى القطاع.

كما تم تقسيم المديريات إلى خمس قطاعات، وتمت التصفية النهائية على مدار يومين وكان اليوم الأول للمواد الدراسية، ( اللغة العربية – الرياضيات – الكيمياء – التاريخ – علم النفس والاجتماع – اتحادات طلابية )، واليوم الثاني ( اللغة الإنجليزية – الفيزياء – الأحياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة – الفلسفة والمنطق – الجغرافيا ).

وقد تم مراعاة بعض المعايير الأساسية عند اختيار الطلاب/الطالبات فى المسابقة، منها: التفوق العلمي في المواد الدراسية والتميز في بعض القدرات الابتكارية والثقافة العامة والمشاركة في الأنشطة الطلابية، وأن تكون الأسئلة لما تم دراسته حتى 1 / 2 / 2024 ، طبقا لخطة توزيع المناهج. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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