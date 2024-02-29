مصر تشارك في الاجتماع الأول لكبار مسؤولي الطاقة بدول البريكس

رئيس الوزراء يوجه بالإعلان عن حوافز غير المسبوقة في مجال الهيدروجين

كتب- محمد صلاح:

شارك اللواء محمد عيسى، وكيل وزارة الكهرباء للتعاون الدولي وشئون إفريقيا، في الاجتماع الأول لكبار مسؤولي الطاقة بدول أعضاء البريكس بحضور نائب وزير الطاقة الروسي ممثلًا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

خلال المؤتمر، عقد وكيل الوزارة للتعاون الدولي، عدة لقاءات ومباحثات مع ممثلي ومسئولي الحكومات المختلفة في البريكس لاستعراض ومناقشة أوجه التعاون المتبادل مع مصر في إطار ما تشهده من طفرة كبيرة في مشروعات الطاقات المختلفة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وعلى هامش المؤتمر، زار الوفد المصري، المفاعل النووي الروسي، كما تم إعداد مقترحات تتضمن كيفية استفادة الدول الأعضاء من التجمع لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه دول العالم المختلفة.