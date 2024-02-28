طريق الطرفاية وموقف سرفيس حضاري.. قرارت مهمة من محافظ الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واصل جولاته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتحقق من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

وبحسب بيان، الأربعاء، تفقد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق الطرفاية البطيء الذي يجري تطويره على مدار 1.8 كيلومتر، والذي يعتبر أحد المحاور المرورية الرئيسية في مركز البدرشين، حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة.

وأشار المحافظ، إلى أن الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شاملة بعرض 15 مترًا، حيث تم إزالة التعديات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمسطح الطريق نظرًا لأهميته في ربط حركة السير مع طريق مصر- أسيوط الزراعي.

وخلال جولته، كلف "راشد"، بالتنسيق مع أجهزة المرافق؛ بتحويل بعض الكابلات المتعارضة مع أعمال التطوير، وتوفير موقع؛ لإقامة موقف سرفيس حضاري ؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز البدرشين، بالمتابعة مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية؛ لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، والتأكد من جودة الأعمال وتجنب أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ، على جهود رفع كفاءة النظافة ومدى التزام الشركات بالجمع السكني، وتحقق من رضا المواطنين، مشددًا على ضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى المتعلقة بذلك التحديد.

وتفقد "راشد"، نسبة تنفيذ أعمال إزالة التعارضات الموجودة على مسار مشروع محور ٣ يوليو "امتداد محور حسب الله الكفراوي" حتى طريق أسيوط الزراعي في نطاق مركز أبو النمرس، وقامت المحافظة بإزالة جميع التعارضات وتسليم جميع المواقع المتواجدة على مسار المحور في نطاق المحافظة؛ لتسريع عملية إنجاز المشروع.