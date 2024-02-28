الرئيس السيسي يماذح "صفاء" من "قادرون باختلاف": "ارسمي حاجة ليا"

كتب- محمد فتحي:

أكدت "صفاء طه"، البالغة من العمر 20 عاما، طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم إذاعة وتليفزيون وإحدى الطالبات الموهوبات في قادرون باختلاف، إن مصر بها قادرون باختلاف نجحوا في مجالاتهم المختلفة.

وأضافت "صفاء" خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها فخورة بكل أصدقائها، متابعة: "مصر مليانة قادرون باختلاف، والمصريين شعب عظيم، ولما القادرون باختلاف يقدروا ده شعب عظيم، وكمان معجزة مصر في شعبها، وبأكد لكم معجزة شعبها وانتوا معجزة مصر.. وحضرتك يا ريس معجزة مصر".

ورد الرئيس السيسي على "صفاء": أنا سعيد بيكي يا صفاء، ما شاء الله عليكي، منورة الدنيا، والله منورة الدنيا، متشكر انك جيتي تنورينا وتسعدينا وتفرحينا، إحنا في عالم عدم اليقين والظن، مش بنشوف كل حاجة، لكن هييجي يوم نشوف كل حاجة.

وتابع الرئيس السيسي: "اليوم ده هتكونوا في السماء واحنا ماشيين على الأرض نبص عليكم، اوعوا تسيبونا.. اوعوا تسيبونا، سعيد بيكي يا صفاء، وارسمي حاجة ليا، وتكتبي اسمك واتشرف بيكي، متشكر ليكي جدا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.