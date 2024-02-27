رئيس البنك الزراعي: نقدم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من أرباحنا

كتبت -داليا الظنينى :

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة «بلدك معاك» تهتم بالأسر الأولى بالرعاية ودعمها في جوانب الزواج والرعاية العلاجية والدعم بالمواد الغذائية، مبينا أن المبادرة تنتشر في 4 محافظات حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: أن البنك الزراعي المصري يحصل على دعم من قبل البنك المركزي لتمويل مثل تلك المبادرات، معلقا، تم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية لتنظيم المبادرة في شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

وأكد أن ما يقوم به البنك من مبادرات مجتمعية ضمن خطة الشمول المالي، موضحا أن هناك خططا للتمويل الزراعي بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية؛ لتحقيق تنمية حقيقية وريادة للأعمال.

وأوضح أن البنك الزراعى يقدم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من الأرباح التي يحققها البنك، إيمانا من البنك بدوره في المسئولية المجتمعية.

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