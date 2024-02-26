تخفيضات تصل لـ25%.. محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان بالبدرشين والحوامدية

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات معارض "أهلًا رمضان" في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، وعلى طريق مصر- أسيوط بمدينة الحوامدية، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين؛ لعرض مجموعة متنوعة من السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وتلبية احتياجات المواطنين؛ استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان، أكد محافظ الجيزة أن المعارض تأتي في إطار خطة المحافظة لإقامة معارض ومنافذ سلعية تغطي كافة قطاعات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان صحفي، الإثنين، أكد محافظ الجيزة، أهمية المعارض التي تم افتتاحها، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة المحافظة لإقامة عدد من المعارض والمنافذ السلعية، لتغطية كل قطاعات المحافظة، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وجودة عالية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الجيزة، أن معارض البدرشين والحوامدية تضمان 40 باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن الأسعار خارج المعرض، وتتضمن هذه السلع جميع الاحتياجات الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، وذلك بجودة عالية وبأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات الاجتماعية.

وأعلن محافظ الجيزة، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم افتتاح معارض جديدة؛ لتغطية قطاعات أخرى، بمشاركة العديد من الشركات والعارضين؛ لتقديم جميع المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان؛ بهدف ضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات تلك المعارض وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال هذا الشهر المبارك.

وأكد "راشد"، أن المعارض تُقام في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية؛ بهدف استقطاب عدد كبير من المواطنين إلى تلك المنافذ والمعارض، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتوفير فرصة لهم للحصول على السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وخلال الجولة، قام المحافظ بتفقد باكيات العارضين، حيث شدد على جميع المسؤولين في أجهزة المحافظة، بضرورة المرور الدوري؛ للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات والأسعار المعلنة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم.

وفي إطار جهوده، حرص محافظ الجيزة داخل المعرض على الاستماع إلى آراء المواطنين الذين ترددوا عليه؛ بهدف التأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية السلع المتوفرة، وجودتها، والتأكد من تلبية احتياجاتهم بشكل كامل.