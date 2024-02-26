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BBC

نجل أبو إسحاق الحويني يكشف تطورات حالة والده الصحية

11:43 ص الإثنين 26 فبراير 2024

الشيخ أبو إسحاق الحويني

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف هيثم الحويني، نجل الداعية أبو إسحاق الحويني، تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لوعكة في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقال هيثم في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك":"أُبشركم أنَّ الوالد يتعافى بفضل الله وكرمه،

وصحتُه أفضل من الأمس بكثير، وقد طمأننا الأطباءُ عليه".

وتابع:"والدي سيعود إلى بيته اليوم بكرم الله تعالى، تقبل الله دعاءكم ورجاءكم، فلا تفتُروا عن الدعاء له بالصحة والعافية".

كان أبناء الشيخ أبو إسحاق الحُوَيني "هيثم وحاتم" نشرا عبر صفحتيهما على فيسبوك، أدعية لوالدهما بالشفاء.

ونشر حاتم عبر صفحته:"أبــي.. نسأ الله في العافية والبركة عمره، وأسبغ عليه فضله ورحمته، ‏اللهم إني لا أملك سوى الدعاء الذي لا يفتر، والضراعة التي لا تخفت أن تبارك لنا وللأمة فيه، وأن تصونه برعايتك، وأن تحفظه بكرامتك، وأن تبلغه غايته، بفضلك ورحمتك.

أبو إسحاق الحويني هيثم الحويني وعكة صحية

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