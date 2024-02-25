تراخيص المحال العامة.. إجراء جديد من محافظة القاهرة والتطبيق اليوم

كتب- محمد نصار:

تبدأ محافظة القاهرة، اعتبارًا من اليوم الأحد 25 فبراير 2023، تسيير فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجي متنقل على المحال التجارية بكل مناطق وأحياء العاصمة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154.

ويتيح القانون لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.

الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي ستتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

ويكون التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بأحياء العاصمة.

كما يتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وشدد محافظ القاهرة، على أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطًا طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل بشري.