محافظ الجيزة يرأس اجتماعًا لتطوير المشروعات القومية وتحسين البنية التحتية



كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تذليل العقبات أمام تنفيذ كل المشروعات القومية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية؛ لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وشدد "راشد"، على أجهزة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات، بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي والشركات العاملة بالمشروعات المدرجة بخطط العمل؛ للالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات، وسرعة إنجازها في ضوء ما تشهده محافظة الجيزة من نهضة تنموية كبيرة .

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مراحل العمل في مشروع تحويل مرافق الكهرباء ومياه الشرب المتعارضة مع أعمال إنشاء وتطوير محور ترعة الإخلاص في حي الطالبية، بناءً على خطة المحافظة لتحويل القطاع من بؤر لتجمع المخلفات إلى محور حضاري يخدم المترددين على المنطقة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء، مراحل العمل في مشروع تحويل مرافق الكهرباء ومياه الشرب المتعارضة مع أعمال إنشاء وتطوير محور ترعة الأخلاص بنطاق حي الطالبية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحويل القطاع من بؤر لتجمع المخلفات إلى محور حضاري يخدم المترددين على المنطقة ويكون موازيًا لشارع ترسا بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والوصلات المنزلية بنسبة ٩٥٪؛ بهدف تدعيم المنطقة بخدمة الصرف الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثناء اللقاء، استمع المحافظ إلى موقف قطاع الكهرباء "الهرم ٢ والبدرشين" بخصوص نقل المرافق التي تتعارض مع المشروع، وأيضًا إلى جهود إحلال وتجديد الكابلات الكهربائية، واستمع أيضًا إلى موقف قطاع مياه الشرب، حيث تم التطرق إلى تنفيذ خط مياه بقطر ٣٠٠ مم لتحسين ضغوط المياه في قطاع الإخلاص.

وشهد الاجتماع، استعراض موقف المرافق التي تتعارض مع محور "تحيا مصر" في المنطقة الممتدة من أسفل الطريق الدائري وحتى مزلقان لعبة.

وتم أيضًا، استعراض موقف تنفيذ المرافق التي تتعارض مع مشروع محور عمرو بن العاص، الذي يمتد من شارع الملك فيصل حتى الطريق الدائري، والخاص بإصلاح هبوط الصرف الصحي في شارع أبو عبيدة بن الجراح، وإقامة موزعات جديدة للكهرباء.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب وحي الهرم، بسرعة إنجاز المشروع والتنسيق مع إدارة المرور؛ لتنفيذ أعمال القطع العرضي للطريق بما لا يعيق الحركة المرورية.

وشهد الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بمستشفى بولاق الدكرور الجديدة والمنطقة المحيطة بها، مؤكدًا علي ضرورة تكاتف الأجهزة المختصة؛ لسرعة إنهاء الأعمال.

ونافش "راشد"، خلال اللقاء، موقف تنفيذ بالوعات صرف الأمطار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والتي ستساهم في تصريف تجمعات مياه الأمطار؛ لمنع التكدسات المرورية خلال نوبات الطقس السيئ.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المختصة، بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة؛ لتقديم الدعم اللازم وتذليل كل العقبات؛ لسرعة الإنتهاء من نقل المرافق المتعارضة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، وممثلي شركات المرافق؛ للوقوف علي نسب التنفيذ في مشروعات إحلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع عددًا من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم والمنطقة الصناعية والاستثمارية.