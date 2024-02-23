مدبولي: نستهدف أن تستقبل "رأس الحكمة" 8 مليون سائح

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ونستهدف أن تكون مدينة رأس الحكمة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي باكتمالها.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، الجمعة، أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات في مشروع رأس الحكمة بقيمة 150 مليار دولار.

وأوضح مدبولي، أن المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة.