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BBC

رسميا.. مصر توقع أكبر صفقة شراكة استثمارية

04:02 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع شراكة استثمارية الكبرى.

ووقع العقد، عاصم الجزار، وزير الإسكان الاجتماعي، ومحمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي.

وبدأت اليوم مراسم توقيع شراكة استثمارية بين جهات حكومية وشركات خاصة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعكس هذه الشراكة الاستثمارية الكبرى التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الدكتور مصطفى مدبولي توقيع شراكة استثمارية الكبرى رأس الحكمة العاصمة الإدارية مجلس الوزراء وزير الإسكان

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