بعد حظر الهاتف أثناء الدراسة.. ضوابط حضور الطلاب بالفصول

كتب- محمد فتحي:

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الإجراءات الإلزامية للطلاب لتحقيق الانضباط في اليوم الدراسي، إذ كانت آخر تلك الإجراءات هي قرار رقم 8 بتاريخ 20-2-2024 بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.

ويأتي تلك القرار تحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، وفقا لما نص عليه الكتاب الدوري على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة 21 المخالفة رقم 3 من القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

وينشر "مصراوي" في السطور التالية الضوابط الأساسية التي وضعتها الوزارة للمحافظة على الانضباط في اليوم الدراسي وهي كالأتي:

- ضرورة التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي ومنع ارتداء الزي أو البناطيل المقطعة.

- عدم القيام بأي أعمال شغب أو توجيه أي عبارات تمثل إساءة أو تجاوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

- الالتزام بحضور طابور الصباح وعدم التأخر عن المواعيد المحددة.

- عدم قفز الطلاب من أعلى سور المدرسة خلال اليوم الدراسي للفترتين.

- الالتزام بالهدوء داخل الفصول لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

- منع التنمر بين الطالب وزميله أو الطالب والمعلم.

- يجب أن تكون العلاقة بين الطالب والمعلم علاقة احترام وتبجيل.

- الحضور إلزامي على جميع الطلاب في المرحلة الثانوية بشكل خاص وجميع الطلاب في باقي الصفوف بشكل عام.

- تخطي أي طالب بنسبة الغياب المقررة وهي 15 يوما متصلة و30 يومًا منفصلة سيتم فصله خاصة طلاب الثانوية العامة.

- تطبيق الغياب الإلكتروني على الطلاب وأيضا الغياب داخل دفاتر المدرسة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أصدر القرار الوزاري رقم 43 بتاريخ 22 فبراير 2024 حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023-2024، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أما المادة الثانية من القرار، تضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية و أعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما يكلف السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام - كبير أخصائيين بإدارة الامتحانات – مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، للدورين الأول، الثاني، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذه. للمزيد (اضغط هنا)

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