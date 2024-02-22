عربات أسباني و"VIP".. تعديل تركيب بعض القطارات اعتبارًا من أول مارس

كتب- محمد نصار:



قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسباني مطور و"VIP" اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وجاءت بيانات هذه القطارات كما يلي:

1- اعتبارا من يوم الجمعة 1 / 3 / 2024:

- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة/ الإسكندرية بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.



- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية/ أسوان بعربات أسباني مطورة (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.



- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة/ أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.



2- اعتبارا من يوم السبت 2 / 3 / 2024:



- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان/ القاهرة بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان/ القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.



3- اعتبارا من يوم الأحد 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف القاهرة/ أسوان والعكس بعربات أسباني مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جداولهم الحالية.