"فخ النفس" و"الحمار الصيني الحكيم" ضمن عروض نوادي المسرح بالجيزة

كتب- محمد شاكر:

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، المنفذ بفرع ثقافة الجيزة، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

واستقبل مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "فخ النفس" تأليف وإخراج عمرو عربي، الذي يناقش القدرة على اتخاذ القرارات، وتدور الأحداث حول زوج وزوجة الأجواء بينهم متوترة بسبب إنشغال الزوج عن زوجته، وسلبيته وإهماله لها، ولتهدئة الأوضاع يصطحب الزوج زوجته في رحلة، وأثناء سفرهم يقابلون شخص مجهول يقلب حياة الزوج رأسا على عقب عن طريق وضعه في مجموعة من الاختيارات والمواقف التى يجب اتخاذ قرار فيها ولكن الزوج للأسف لا يفعل ذلك، ليصل الأمر إلى أنه يقبل أن زوجته تذهب مع المجهول إلى منزله لكى يحضروا بعض الأوراق، ليكون بذلك قد أظهر سلبيته في أقصى صورها، فيكون مصيره هو موته على يد زوجته.

وكان العرض الثاني بعنوان "الحمار الصينى الحكيم" من إخراج حسام العمدة، تدور أحداث العرض حول الصراع الدائم بين الخير والشر، من خلال الحمار انتراكس والطبيب استشريسون، وكيف تسبب ظل الحمار في حدوث الانقسامات والخلافات، ولكن الخير ينتصر في النهاية وتنتهي الخلافات.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وأقيمت بحضور سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان د. علاء قوقة، الناقدة لمياء أنور، وإيمان محمد من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج أحمد طه، والمخرج محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، ودعاء حسن مقرر اللجنة.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، يستمر عرضها حتى 22 فبراير الحالي.