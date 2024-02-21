كيف تقدم تظلما في قانون التصالح الجديد وما هي مدة الرد؟

كتب-محمد فتحي:

حصل "مصراوي" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن انعقاد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها بشأن قانون التصالح.

وبجسب المستند، فإن اللجنة المخصصة للنظر في التظلمات المقدمة إليها تنعقد، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها و 2 على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وتتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.

كما أنه على اللجنة البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، إذ يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة رفضه، وتصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه، وتتولى ما يأتي:

- إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة.

- إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام القانون .

أما فيما يتعلق بالمادة 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد فهي تنص على:

تشكل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة وزارة الإسكان وعضوية كلا من وزاره التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون واللائحة.