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BBC

وزير العمل: منصة إلكترونية لتسهيل استخراج شهادات مستوى المهارة ومزاولة المهنة

11:56 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024
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    حسن شحاتة
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    حسن شحاتة
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    حسن شحاتة
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كتب - مصراوي:

شهد حسن شحاتة وزير العمل، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الإطلاق على بوابة "مصر الرقمية"، بمقر الوزارة.

وبحسب بيان صحفي، الثلاثاء، عقد الوزير اجتماعاً مع الإدارة المختصة بالتحول الرقمي لمتابعة الموقف النهائي للخدمات المرقمنة، في كافة مديريات العمل بالمحافظات للبدء الرسمي للخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وشهادة القيد "كعب العمل"، وتراخيص عمل الأجانب.

واستمع الوزير من ممثلي مديرية العمل ببورسعيد كنموذج لذلك، بشرح كيفية الحصول على تلك الخدمات إلكترونيا.

حسن شحاتة وزير العمل منصة إلكترونية

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