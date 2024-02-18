مدة الدراسة عام.. تفاصيل 5 دبلومات مهنية بجامعة القاهرة

كتب- عمر كامل:

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

وأوضح المركز أنه يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به.

وأضاف مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج أن مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

وفيما يلي تفاصيل الدبلومات والمصروفات الدراسية:

1- الدبلوم المهني للمحاسبة "مالية ومراجعة وتكاليف إدارية" مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3450

2- دبلوم ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300

3- خدمات التغذية التطبيقية مصروفات الفصل الأول 2900 مصروفات الفصل الثاني 3300

4- دبلوم إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300

5- دبلوم الإعلام الرياضي مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300.