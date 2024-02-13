سر فيديو السنوار.. سمير فرج يكشف تطورات جديدة في ملف غزة ورفح (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأنفاق في قطاع غزة، كانت مفاجأة الحرب لإسرائيل، مشيرا إلى أن الانفاق على عمق 500 كيلو متر.

أضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاومة الفلسطينية وضعت متفجرات داخل الأنفاق، التي هي مجهزة على أعلى مستوى وهو ما ظهر في الفيديو المتداول بشأن تتبع خطوات يحيي السنوار قائد حماس.

وأشار فرج، إلى أن ظهور هذا الفيديو في هذا التوقيت، يدل على الفشل الإسرائيلي، وسط تساؤلات كثيرة لماذا تم الإعلان عنه في هذا التوقيت، متابعا: "إسرائيل لم تصور السنوار ولكنها عثرت على فيلم بكاميرات المراقبة من داخل الأنفاق ولم تصوره".

كما أكد اللواء سمير فرج، أن رئيس الأركان الإسرائيلي هو المسئول الأول عن إدارة العمليات العسكرية في قطاع غزة، موضحا أن سبب إعلان إسرائيل عن هذا الفيديو من أجل رفع الروح المعنوية لدى الشعب الإسرائيلي، بعد الفشل في الكشف عن شبكة الأنفاق الخاصة بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح أن الروح المعنوية لدى الشعب الإسرائيلي منهارة تماما بعد فشل الجيش والحكومة في تنفيذ ما تم إعلانه عن قبل الحرب على غزة، مشيرا إلى أن فصائل فلسطينية كثيرة لديها رهائن من إسرائيل، وما تم الإعلان عنه أمس بتحرير اثنين من الرهائن من عائلتين وليس حركة حماس، وكل الرهائن الإسرائيلية متواجدة حاليا داخل شبكة الأنفاق.

ولفت فرج، إلى أن إسرائيل لم تدخل رفح الفلسطينية حتى الآن، ولم تنتهي من القتال في خان يونس، ولم تسيطر عليها أيضا، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول تهدئة الشعب الإسرائيلي بالحديث عن الانتصارات في غزة بعد الفشل في القضاء على حماس.

