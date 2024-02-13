وزيرة الهجرة تتابع إجراءات تسليم جثمان "مريم" المتوفاة بسويسرا لأسرتها في مصر

كتب- محمد عاطف:

أصدرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانا منذ قليل، أكدت خلاله متابعتها عن كثب لقضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها في 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين في سويسرا.

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرة المواطنة المصرية، مؤكدة أنها تتابع تفاصيل تسليم جثمان الفقيدة لأسرتها.

كما أكدت الوزيرة حرصها على تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بِرن، والتي تتابع وزارة الهجرة معهما الحالة الخاصة بإجراءات القضية، وأنها على تواصل مستمر مع شقيق الفقيدة أحمد مجدي، مشيرة إلى أنه وبالتواصل مع السلطات السويسرية، أفادت بأنه جاري شحن جثمان الفقيدة خلال ساعات.