"الإنتاج الحربي": تعاون مع شركة "كونتراك" في مجال التدريب



كتب- محمد سامي:

أكد رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى، أن القطاع يقوم بتوفير احتياجات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها وشركات ومصانع القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة و المتخصصة؛ لتلبية مطالب عملية الإنماء والتطوير المستمر، والمساهمة في المشروعات القومية بالدولة، وفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب لمحاربة البطالة، مؤكداً أن المستقبل للتعليم الفني لسد حاجة سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس القطاع باحتفالية أقامتها شركة "كونتراك" إحدى شركات "أوراسكوم" داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بمناسبة بدء البرنامج التأهيلي للمعينين الجدد، في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بتعظيم الاستفادة من خريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة، والمشاركة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي من بين محاورها التعليم والتدريب، والذي يعد خطوة مهمة نحو تشكيل الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بالدعم المقدم للمنشآت التعليمية والتدريبية بالقطاع من خلال توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي عمل على توفير البيئة اللازمة لنجاح العملية التعليمية والتدريبية بشقيها النظري والعملي والوصول بالخريجين للمستوى التنافسي على المستوى المحلى والدولي، من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة.

وحث موسى المعينين الجدد على بذل المزيد من الجهد؛ لإثبات جدارتهم في العمل في إحدى أكبر الشركات في مصر والشرق الأوسط والمواظبة على الارتقاء بمستواهم الفني؛ للظهور بالمستوى اللائق بوزارة الإنتاج الحربي.

ووجه الدعوة لمسئولي الشركة بزيارة قطاع التدريب؛ للوقوف على مدى الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتاحة بالقطاع.

من جانبه، رحَب مدير الموارد البشرية بشركة "كونتراك" الدكتور محمد مصباح، بوفد قطاع التدريب، كما وجه الشكر لقيادات الإنتاج الحربي على التعاون المثمر والبناء بين وزارة الإنتاج الحربي ومجموعة شركات "أوراسكوم"، مشيراً إلى المستوى المتميز لخريجي المنشآت التعليمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكذا التعاون الفعال من قبِل مسئولي قطاع التدريب من أجل تلبية متطلبات الشركة من العمالة المؤهلة، وهو ما جعل وزارة الإنتاج الحربي الواجهة الأولى لطلب الخريجين لمجموعة شركات "أوراسكوم".

وفي السياق، أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها الاستعانة بالعمالة الفنية من خريجي المنشآت التعليمية التابعة للإنتاج الحربي من قبل شركة "كونتراك"، حيث تم تعيين (69) خريجا بالدفعة الأولى، و(45) بالدفعة الثانية، و(45) بالدفعة الثالثة، و(40) خريجًا بالدفعة الرابعة من مختلف التخصصات.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على توفير فرص عمل لأبنائها الخريجين من خلال إجراء متابعة دورية؛ للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية، والمجالات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.