حملات تفتيش وسلع مخفضة.. كيف تستعد المحافظات لاستقبال رمضان؟

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة التنمية المحلية تفاصيل استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان 2024 وجهود توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

وقالت الوزارة، في أحد تقرير صادر عنها، إنه تم الانتهاء من إقامة 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي للمواطن وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات العالمية.

وتواصل الوزارة متابعة تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تشمل 7 سلع استراتيجية، وهي: الفول، والعدس، والمكرونة، والأرز، والسكر، والزيت، ومنتجات الألبان والجبن، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 10% و25%.

ونجحت وزارة التنمية المحلية، في إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة بداية من أكتوبر 2023 حتى الخميس 8 فبراير 2024.

وشدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على ضرورة تكثيف حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والسلاسل التجارية بجميع المحافظات.

وشهدت الفترة الماضية شن 6308 حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، أسفرت عن تحرير 13 ألفًا و107 محاضر مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ مبادرة سند الخير بالمحافظات من أجل توفير السلع الغذائية، والتي بلغت مبيعاتها وفق آخر تقرير صادر عن الوزارة بتاريخ 25 يناير 2024، 414.3 مليون جنيه.

كانت الوزارة أطلقت مبادرة "سند الخير" في 31 مارس 2022 لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى.

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