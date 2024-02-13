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التموين: طرح 55 ألف طن سكر و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

04:21 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

التموين

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كتب- محمد سامي:
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إنه سيتم طرح 55 الف طن سكر بمعارض أهلا رمضان، إضافة إلى 17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.
وتبدأ منتصف الشهر الحالي، معارض أهلا رمضان في الكثير من المحافظات بحد أدني 3 معارض بكل محافظة بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها،

التموين وزير التموين معارض أهلا رمضان

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